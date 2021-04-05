Первую крупную партию «ЭпиВакКороны» направили в регионы РФ

Москва, 5 апреля. Партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» объемом более 230 тыс. комплектов направили 5 апреля в российские регионы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Эта партия стала первой крупной поставкой препарата в субъекты страны. Вакцину получат более 40 российских регионов, сообщили в ведомстве. Препарат в регионы поставляет фармацевтический холдинг «Нацимбио» государственной корпорации «Ростех».

«ЭпиВакКорону» разработали в научном центре «Вектор». Вакцина стала вторым после «Спутника V» препаратом, зарегистрированным в России.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили об особенности тестирования на антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной». Выяснилось, что не все тесты на коронавирус могут определить уровень антител после процедуры этим препаратом.