Захарова предупредила США и Великобританию об ответных мерах на ракетную угрозу

Москва, 5 апреля. Намерения Лондона и Вашингтона развернуть ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования по миру сужают возможности для предотвращения обострения в ракетной сфере.

Соответствующее заявление озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, на протяжении последних недель в Пентагоне все чаще упоминают о практических шагах в отношении реализации планов по развертыванию в различных регионах мира наземных ракет средней и меньшей дальности, которые до этого были запрещены по договору о РСМД.

«Реализация таких военных программ набирает обороты, что, очевидно, ведет к сужению пространства для политико-дипломатического решения проблемы «пост-ДРСМД» и предотвращения серьезнейшего обострения в ракетной сфере», — сказала Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что внятных сигналов по этой теме от администрации США и союзников Вашингтона в НАТО не поступало. По словам Захаровой, в Москве не исключают возможности применения ответных военно-технических мер на ракетные угрозы, исходящие от США и Великобритании.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что, согласно данным России обещаниям, НАТО не будет расширяться на Восток.