Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев пришел в ужас от выступления Волочковой перед детьми

Москва, 5 апреля. Балерина Анастасия Волочкова гастролирует по стране со своим хореографическим спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка». Недавнее выступление звезды привело Рустама Солнцева в ужас.

Анастасия Волочкова на днях выступила со своим спектаклем в парке «Фили», расположенном в Москве. Во время одного из номеров артистка в желтых брюках и ярком оранжевом топе принялась совершать хореографические элементы, находясь при этом в большой вращающейся клетке. Дети, наблюдавшие эту картину, пришли в восторг.

Известный шоумен Рустам Солнцев, впрочем, радость юных зрителей не оценил: острый на язык экс-участник телепроекта «Дом-2» жестко высказался в адрес Волочковой, сравнив ее с конем.

«Баба-конь и дети. Бедные, бедные дети», — пишет Солнцев в своем Instagram-аккаунте.

Настроение шоумена подхватили и другие пользователи, на которых выступление Волочковой не произвело должного эффекта. Один из фолловеров Солнцева назвал номер балерины недоразумением, другой удивился, как ее вообще пускают к детям.

Среди комментаторов нашлись и те, кто не увидел в выступлении Волочковой ничего плохого: балерину похвалили за то, что она занимается любимым делом, а Солнцева попросили заниматься собой, а не критиковать других.

Накануне Рустам Солнцев прокомментировал другую публикацию Анастасии Волочковой — фотографию, на которой балерина запечатлена в невыгодном ракурсе.