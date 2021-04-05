Замглавы МИД РФ рассказал о контактах Москвы и Вашингтона по Украине

Москва, 5 апреля. Заместитель руководителя МИД Сергей Рябков сообщил о наличии контактов между Россией и США по Незалежной.

Москва ведет с Вашингтоном контакты по Украине, отметил дипломат. Заявление американской стороны о «дестабилизирующей роли России» в ситуации в Донбассе не имеет под собой оснований, убежден Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о перестрелках в Донбассе. Решение о начале неконтролируемой подаче огня принимают полевые командиры Вооруженных сил Украины, пояснил представитель Кремля.