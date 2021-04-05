Сотрудник завода погиб при взрыве в Ульяновске

Ульяновск, 5 апреля. Мощный хлопок зафиксировали на предприятии на улице Энтузиастов в Ульяновске. Мужчина погиб на месте происшествия еще до приезда медиков.

По предварительным данным, сотрудник в бытовке ремонтировал бензобак, когда случился взрыв. В результате пострадавший получил серьезные травмы и умер.

В правоохранительных органах начали проверку по факту смерти жителя Ульяновска. Более подробной информации о произошедшем пока нет. Обстоятельства гибели и причины произошедшего будут устанавливать полицейские.

Ранее в Следственном комитете инициировали доследственную проверку после инцидента с газовым баллоном в Новой Москве, сообщило РИАМО. В пристройке к частному дому, расположенному в поселении Марушкинское, произошел разрыв газового баллона, в результате инцидента пострадал один мужчина.