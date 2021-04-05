Певица Валерия объяснила, почему не прививается лучшей в мире вакциной

Москва, 5 апреля. Певица Валерия назвала российские вакцины лучшими в мире и объяснила, почему не делает прививку от коронавируса — это, по ее словам, не связано с какими-либо предрассудками.

Исполнительница хита «Таю» приняла участие в ежегодной церемонии вручения музыкальной премии «Жара». Выступая «на полях» мероприятия, Валерия заявила, что считает отечественную вакцину от коронавируса лучшей в мире.

Певица подчеркнула, что не раздумывая сделала бы прививку от COVID, однако в настоящий момент в этом нет какой-либо необходимости, поскольку в ее крови и так уже содержатся антитела.

Мероприятие, в рамках которого прозвучало высказывание певицы, проходило в «Крокус Сити Холле». На церемонии также присутствовали другие звездные гости, среди которых оказались Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров и Полина Гагарина.

Праздничное настроение звезд в некоторой степени омрачили слезы поп-певицы Ольги Бузовой, не сумевшей совладать со своими эмоциями после упоминании бывшего возлюбленного знаменитости — блогера Давида Манукяна, пишет "Вечерняя Москва".