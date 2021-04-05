В эфире «Жить здорово» объяснили, что нельзя делать перед прививкой от коронавируса

Москва, 5 апреля. Прививка от коронавируса способствует выработке иммунитета, однако перед процедурой необходимо обязательно следовать ряду определенных правил.

Подготовка к вакцинации от COVID-19 стала темой для обсуждения в новом выпуске телепрограммы «Жить здорово» на Первом канале. В эфире шоу врач и телеведущая Елена Малышева совместно с иммунологом Андреем Продеусом, неврологом Дмитрием Шубиным и кардиологом Германом Гандельманом рассказала, что не стоит делать перед получением прививки.

«Вакцинация — это способ создать в организме условия, при которых попадание в организм болезнетворного агента вируса или бактерии будет сопровождаться мощной иммунной реакцией, убийством попавшего инфекционного агента и неразвитием болезни, в этом и есть суть вакцинации», — объяснил Шубин.

Специалисты отметили, что для выработки большего количества антител к коронавирусу необходимо несколько дней до и после вакцинации полностью отказаться от употребления алкоголя.

«Алкоголь подавляет активность T-лимфоцитов клеток, которые дают команду B-лимфоцитам к выработке антител. Будете выпивать, даже чуть-чуть, антитела будут вырабатываться плохо, медленно, мало», — заявила Малышева.

Людям, у которых может быть аллергическая реакция, перед прививкой нужно воздержаться от некоторых продуктов в рационе. Таким образом удастся избежать отрицательных последствий, в том числе гиперреакции аллергического характера.

«Продукты, содержащие гистамин; шоколад, клубника, цитрусовые. Старые сыры, сыры с плесенью, сервелаты, копчености они вызывают высвобождение дополнительной порции гистамина и мешают иммунному ответу», — сообщил Продеус.

Перед вакцинацией стоит восполнить запасы витамина D. Им богата рыба северных морей. Также полезным будет витамин E, который можно найти в масле зародышей пшеницы или в льняном масле.

От процедуры стоит отказаться, если у человека диагностировали острую инфекцию. По словам Гандельмана, в этом случае прививку разрешается делать через 7-14 дней после выздоровления.

Малышева ранее дала россиянам один простой общий совет. Перед вакцинацией стоит похудеть, поскольку люди с лишним весом обладают худшим иммунным ответом на прививку.