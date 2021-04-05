Россиянкам рассказали, когда лучше планировать беременность после вакцинации от COVID-19

Москва, 5 апреля. Планировать беременность после вакцинации от коронавируса лучше всего только тогда, когда в организме будущей матери выработается иммунитет к новой инфекции.

При этом каких-либо регламентирующих документов не предусмотрено. Об этом рассказал главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Петербурга Виталий Беженарь.

По его словам, невозможно точно сказать, через какой период времени целесообразно беременеть. Однако лучше всего зачать ребенка после того, как у женщины выработались антитела к COVID-19, ведь задача вакцинации заключается именно в этом, добавил специалист.

«Через месяц нужно оценить наличие антител, в том случае, если их достаточно, то это предохраняет как минимум от риска заболеть в тяжелой форме во время вынашивания ребенка», — объяснил Беженарь в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

А вот если антител в организме нет, то стоит еще немного подождать, как правило, не более трех месяцев. Кроме того, лучше привиться как супруге, так и супругу, поскольку болезнь мужчины может создать дополнительный риск для развития плода, заключил врач.

Отказ от вакцинации может привести к увеличению числа мутаций коронавирусной инфекции, заявил врач-реаниматолог Александр Островский. Стремление переболеть коронавирусом без вакцинации несет опасность как для здоровья пациента, так и для окружающих людей.