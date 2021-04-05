Мадуро назвал «бразильский» вариант коронавируса «штаммом Болсонару»

Каракас, 5 апреля. «Бразильский» вариант коронавируса надо было назвать «штаммом Болсонару», заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе подведения итогов пандемии COVID-19 в телевизионном выступлении, намекая на ответственность главы Бразилии Жаира Болсонару за ситуацию с коронавирусом.

https://twitter.com/fatourgente/status/1378847508026294278

«Мутировавший штамм коронавируса из Бразилии следовало назвать «штаммом Болсонару», так как он виновен в том, что оставил свой народ на произвол судьбы. Потому что он сумасшедший, неразумный психопат. Он действительно психопат, он не заботится о населении Бразилии, ему интересны лишь его сумасшедшие прихоти. И только посмотрите на ситуацию, к которой он привел Бразилию и все человечество. Бразилия — эпицентр всего этого», — заявил президент Венесуэлы.

В ходе выступления Мадуро подчеркнул, что «бразильский» штамм коронавируса P.1, впервые обнаруженный в Манаусе 6 ноября 2020 года, намного заразнее, чем остальные варианты вируса.

«Наш народ должен быть более осторожным и лучше заботиться о себе. Семьям нужно лучше следить за собой», — посоветовал Мадуро, признав, что «бразильский» штамм распространяется по территории Венесуэлы.

Мадуро сообщил, что вторая волна пандемии характеризуется большей опасностью и вирулентностью именно из-за «бразильского» штамма.

«Бразильский» вариант распространяется быстрее. Есть люди, которые занимаются самолечением и по каким-либо причинам боятся или, наоборот, слишком уверены в неэффективности системы здравоохранения, и поэтому не обращаются в больницы. Это неправильно. За это мы платим высокую цену. Я знаю случаи, когда люди решили заняться самолечением и в итоге через 48 часов не могли дышать, чувствовали себя плохо и чуть не умерли», — продолжил венесуэльский президент.

Мадуро также объявил об увеличении количества больничных коек и призвал население принимать лекарства строго по назначению врача.

По информации правительства Венесуэлы, за минувшие сутки в стране были зарегистрированы рекордные 1786 случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались от последствий COVID-19. Власти Венесуэлы признали, что более месяца назад в стране начал распространяться «бразильский штамм», что привело к резкому росту заболеваемости на фоне нехватки медицинской помощи. Правительство Мадуро ввело режим жесткого карантина сроком на две недели, однако на данный момент это не смогло существенно повлиять на ситуацию.

https://twitter.com/ReporteYa/status/1378898968986419207

Президента Жаира Болсонару неоднократно критиковали за отношение к пандемии — прежде всего в самой Бразилии. В настоящее время страна находится на пике смертности от COVID-19, однако глава государства вновь выступил с призывом «выходить на работу», чтобы не позволить пандемии окончательно уничтожить мировую экономику. Весь 2020 год Болсонару вместе с семьей последовательно принижал опасность эпидемии и продвигал на бразильском рынке противомалярийный препарат гидрохлорохин, который к тому времени уже признали бесполезным при COVID-19.

Кроме того, власти Бразилии медлили с закупкой вакцин, что стоило своих постов министру здравоохранения Эдуарду Пазуэллу и главе МИД Эдуарду Араужу.