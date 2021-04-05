ФСБ пресекла деятельность банды по ввозу в РФ больных мигрантов на Урале

Екатеринбург, 5 апреля. Сотрудники ФСБ РФ по Свердловской области задержали группировку, нелегально ввозившую в РФ 5,5 тыс. иностранцев, сообщили в правоохранительных органах.

Согласно информации источника URA.RU, знакомого с деталями операции спецслужб, сотрудники ФСБ провели обыски по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела, которое возбуждено региональным УФСБ. Причиной этому послужила незаконная миграция группой лиц по предварительному сговору. Выяснилось, что у ряда иностранцев подтверждены заболевания туберкулезом, COVID-19 и другими социально-значимыми заболеваниями.

Готовящийся теракт предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности. Как сообщалось ранее, правоохранители задержали сторонника международных террористических организаций.