Военный эксперт Леонков рассказал, кто и как спонсировал военный конфликт в Донбассе



Санкт-Петербург, 6 апреля. Кому выгодно военное обострение в Донбассе, сколько средств было вложено в военный конфликт между Украиной и Россией и каков план дальнейших действий на территории ЛДНР, рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Нужно понимать, что украинский Майдан — это не национальный продукт, это продукт, который был сделан извне. Таким же продуктом была организация «Исламского государства»1 (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ФАН), которая терзала Сирию и сопредельные территории. Есть некие различия, но нужно понимать, что и у украинской армии, и у ИГИЛа были спонсоры, которые, прежде всего, вкладывались в военные инфраструктуры — вооружение, военная техника, подготовка личного состава. Всем этим занимались одни и те же инструкторы из одних и тех же стран», — рассказал Алексей Леонков.

По его словам, со стороны спонсоров была направлена очень мощная военная помощь на формирование военной обстановки в Донбассе. Так, только по официальным данным, было потрачено свыше 2 миллиардов долларов. По неофициальным данным, эта помощь гораздо больше. Такие же цифры были, когда формировались подразделения ИГИЛа — разношерстные банды, которые подготовились под видом умеренной оппозиции, а потом оказались головорезами, отметил военный эксперт.

«Болгарские журналисты проводили расследование, в ходе которого обнаружилось, что через территорию Болгарии было завезено вооружения на 2 миллиарда долларов под видом вооружения, которое закупала Саудовская Аравия для своих нужд. Потом, конечно, этого вооружения не оказалось на складах Саудовской Аравии, оно оказалось в зоне боевых действий. Когда части сирийской армии брали места, где хранилось это вооружение, там была номенклатура всех стран НАТО — Великобритании, Франции, Германии, Испании, США и младших членов НАТО», — заявил Алексей Леонков.

Он также подчеркнул, что Украина — это геополитический инструмент, которым воздействуют на Россию.

«В декабре 2012 года RAND Corporation в очередном отчете, посвященном воздействию на Россию, указывал, что Украина может стать ключевым моментом, который может дать болезненный результат. Речь шла о военной помощи Украины. Но нужно понимать, что этот отчет был промежуточным. До этого отчеты касались более конкретных действий. То есть Украине сначала отводилась роль постоянного заражающего фактора. Затяжная окопная война, в процессе которой велись обстрелы мирных граждан, должна была способствовать снижению авторитета России в мире и наложению очередных пакетов санкций», — объяснил военный эксперт.

Это началось с 2014 года — Россию всячески осуждали и накладывали различные санкции, связанные с невыполнением минских соглашений. Сейчас же США желают радикально изменить эту картину, так как к власти пришли люди, которые затевали Майдан и вкладывались в разлад отношений между Украиной и Россией.

«Эти люди делают Украину враждебным для России государством. Они хотят, чтобы Украина начала нам досаждать и вести территориальные споры, в том числе с применением оружия. Есть и маленькая особенность в этом конфликте: если рассматривать глобально конфликт между Западом и Россией, то Украина — это та территория, в отношении которой мы вряд ли применим ядерное оружие, так как там находится братский народ. Это используется против нас», — объяснил специалист.

Сейчас братский народ России находится под гнетом фашиствующей власти, которая не скрывает свою приверженность к нацистской символике и подобным политическим платформам. Алексей Леонков отметил, что, если бы за этим стояли страны НАТО, то была бы угроза третьей мировой войны.

«Запад сейчас пытается нанести максимальный ущерб России, но при этом не получить ядерной дубинки. Запад подталкивает Украину на штыке защитников Донбасса, чтобы вызывать ответную реакцию России. Дальше в их планах стоит применение целого пакета, который был резервирован. То, что сейчас происходит на Украине, — это следствие многолетней операции, которая проводилась против России», — подчеркнул эксперт.

Ранее ФАН сообщал, военный эксперт Леонков заявил, что Россия не допустит геноцид жителей Донбасса.

1 Организация запрещена на территории РФ.