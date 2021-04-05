В Роскосмосе рассказали о разработке сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу

Москва, 5 апреля. Россия начала разрабатывать проекты сверхтяжелых ракетоносителей тягой от 100 до 200 тонн, сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Сообщается, что не исключен вариант международной работы над созданием такой ракеты, отметил Соловьев на международном симпозиуме «Человек в космосе» 5 апреля.

На данный момент активно осуществляется разработка серии ракет-носителей «Ангара». Происходит процесс создания первоначальных эскизных проектов ракет-носителей сверхтяжелого класса. Благодаря им можно будет осуществлять полеты к Луне и Марсу.

Также Соловьев отметил, что реализация такой задумки весьма затратная, именно поэтому не исключается вариант международной кооперации.

Ранее в Роскосмосе заявили о рассмотрении возможности эксплуатации МКС вплоть до 2030 года.