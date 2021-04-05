Российский политолог Иноземцев посоветовал ФБК найти более «компромиссного лидера»

Москва, 5 апреля. Представители оппозиции могут выбрать только один путь из двух, а не использовать проблемы блогера Алексея Навального для раскачки общества.

Об этом рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. По словам эксперта, использовать проблемы основателя ФБК, чтобы раскачать общество, бесполезно. Политолог добавил, что команда блогера может уйти на низовые уровни протеста, где будет заниматься решением насущных проблем. Если у них есть цель зайти в политику на федеральном уровне, необходима дерадикализация акций и диалог с правительством, сообщает «ПолитЭксперт».

«Навальный много лет выходит на митинги, но это не дает эффекта — протест не растет. Необходимо искать более компромиссных лидеров», — подчеркнул Иноземцев.

Он также добавил, что вместо критики властей необходимо обратить внимание на насущные проблемы, такие как рост цен или снижение доходов населения.

Ранее сообщалось, что с биткоин-кошелька штабов Навального, сетью которых руководит менеджер проектов ФБК Леонид Волков, сняли более миллиона рублей.