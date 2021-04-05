Актриса Чулпан Хаматова рассказала, почему отказалась возглавить «Современник»

Москва, 5 апреля. После смерти худрука «Современника» Галины Волчек эту работу предложили актрисе Чулпан Хаматовой. О причинах отказа артистка рассказала в интервью Ксении Собчак для YouTube-шоу.

Актриса никогда не считала себя хорошим организатором, и должность художественного руководителя в любимом театре пугала ее. Поэтому после смерти Волчек в 2019 году Хаматова не проявила энтузиазма к должности. И в начале 2020 года театр возглавил Виктор Рыжаков.

«Если бы мне предложили возглавить «Современник», я бы отказалась. Для меня это голгофа, большая ответственность, на которую нет ресурсов. Меня спрашивали. Но я испугалась всего. Понимаю, что не способна руководить театром», — честно рассказала актриса в интервью для шоу «Осторожно, Собчак!».

Актрисе пришлось делать выбор: благотворительный фонд «Подари жизнь» или работа в театре. Оба направления совмещать было бы нереально, поэтому она предпочла работу с фондом.

Многие артисты считали, что место Волчек должен был занять Сергей Гармаш, который посвятил работе в театре десятки лет. После назначения Рыжакова он ушел из театра. Хаматова, в свою очередь, поддержала нового руководителя, поскольку уверена, что его приход поможет театру в развитии.

В беседе с Собчак Хаматова рассказала о своей работе помощником худрука «Современника». Из-за ремонта в помещениях театра между актрисой и Волчек случилась ссора, о которой она сожалеет до сих пор.