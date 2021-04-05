Леонков раскрыл тактику армий ЛДНР в случае полномасштабного наступления Киева в Донбассе

Санкт-Петербург, 5 апреля. ЛДНР в случае наступления ВСУ попытаются нанести максимальный урон атакующим бригадам, чтобы исключить дальнейшее продвижение противника, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Война и мир. Донбасс и Украина сегодня» Леонков оценил возможности армий ЛНР и ДНР.

«Если мы будем сравнивать в количественном составе, то части, которые находятся у линии боевого соприкосновения со стороны Украины, превышают и по количеству военной техники и по вооружению», — говорит эксперт.

При этом он отметил, что ополченцы за годы войны успели достаточного неплохо подготовиться к боевым действиям и будут иметь преимущество за счет хорошо изученного рельефа местности. Леонков также подчеркнул, что сейчас республики проводят определенные мобилизационные действия, которые позволят им отбить нападение первой волны подразделений ВСУ.

«Главная задача – не просто сдержать, но и нанести максимальный урон по атакующим бригадам украинской армии, то есть не дать им развить успех», — раскрыл тактику ЛДНР эксперт.

Ранее в США на фоне эскалации конфликта в Донбассе заявили, что готовы оказывать военную поддержку Киеву. При этом в ДНР дали понять, что готовы к любому развитию событий, передает RT.