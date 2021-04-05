Сергей Лазарев устроил свидание с Ольгой Бузовой в виртуальном пространстве

Москва, 5 апреля. Российский певец Сергей Лазарев не первый год дружит с коллегой по цеху Ольгой Бузовой. Недавно исполнитель пригласил подругу на виртуальное свидание.

Исполнитель хита «Я не боюсь» провел прямой эфир с Бузовой. В ходе беседы звезды много шутили и смеялись. В определенный момент Лазарев заявил, что их разговор с Бузовой является не чем иным, как романтической встречей.

«У нас виртуальное свидание. Я дарю тебе кактус», — заявил Лазарев, обращаясь к Бузовой.

Певец также признался, что многие поклонники давно пытаются свести его с Бузовой, которая некоторое время назад рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Комментируя это, артист ответил: «Чем не мечта?».

Певица Ольга Бузова пока не смогла в полной мере оправиться после разрыва с Манукяном. По словам звезды, ей часто напоминают о бывшем возлюбленном, хотя сама она стремится поскорее о нем забыть. Последней каплей для звезды стало очередное упоминание Манукяна на музыкальной премии «Жара» — Бузова не смогла справиться с нахлынувшими на нее чувствами и расплакалась.