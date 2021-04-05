Путин: необходимо проанализировать цены на продукты в дальневосточных магазинах

Москва, 5 апреля. Необходимо сократить разрыв между ценами на Дальнем Востоке и среднероссийским уровнем. Для этого следует проанализировать стоимость продуктов в регионе и принять положенные меры.

Соответствующее поручение озвучил президент России Владимир Путин. Необходимо проанализировать уровень и динамику цен на основные виды сельскохозяйственных и продовольственных товаров в российских субъектах, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Кроме того, следует принять меры по снижению разницы в стоимости по отношению к средней по стране на основные виды продукции в ДФО, уточняется в тексте.

Кабмин должен отчитаться по выполнению поручения до 1 июня текущего года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, передает NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что Минпромторг и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики синхронизируют механизмы поддержки промышленности ДФО.