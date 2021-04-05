Россиянам назвали эффективный способ борьбы с изжогой

Москва, 5 апреля. Изменение высоты кровати и отказ от вредных привычек может избавить человека от изжоги, рассказала гастроэнтеролог Ольга Аришева.

Курение серьезно влияет на желудочно-кишечный тракт человека, напомнила Аришева. По словам врача, если человек откажется от этой вредной привычки и начнет следить за своим весом, чувство изжоги перестанет тревожить его.

«Если вы курите — отказаться от курения, похудеть, подложить что-то под ножки кровати, чтобы головной конец был повыше», — советует специалист.

Корсеты и тугие пояса также могут сказываться на проявлении чувства изжоги, добавила Аришева. Как уточнила гастроэнтеролог, в случае, когда этот недуг мешает нормальной жизни человека, он может заняться такой самостоятельной терапией без консультации специалиста.

Как выяснилось, самым вредным способом употребления яиц является их жарка вместе с колбасой. Об этом ранее рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.