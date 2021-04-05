Андрей Норкин красиво пошутил над телефонным разговором Байдена с Зеленским

Москва, 5 апреля. Российский телеведущий Андрей Норкин пошутил на тему реформ на Украине, назвав их «вечными».

В рамках программы «Место встречи» на телеканале НТВ речь шла о ситуации на Украине. Также эксперты обсудили телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом.

Бывший заместитель министра иностранных дел России, политолог Андрей Федоров заявил, что фактически в беседе с Зеленским Байден подтвердил проведение маневров НАТО с армией Украины в 2021 году. Размораживание финансовой помощи США Киеву возможно только после проведения реформ, поэтому американские эксперты приедут в конце апреля, говорит эксперт.

«Байден принял решение посетить Украину, только пока непонятно, он приедет на «Крымскую платформу» или нет. Для Зеленского важный момент. После этого разговора Украина вернулась в приоритеты американской внешней политики», — считает Федоров.

Политолог Виктор Олевич заявил, что администрация США требует от руководства Украины проведения реформ.

«Нет ничего более вечного в мире, чем украинские реформы», — подколол Незалежную Андрей Норкин.

В одном из предыдущих эфиров Норкин со смехом «заткнул» эксперта в студии после шуточки о «всегда виноватой жене».