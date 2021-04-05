Житель Волгограда ответит перед судом за прикуривание сигареты от Вечного огня

Волгоград, 5 апреля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня на Аллее славы.

Инцидент с участием волгоградца произошел накануне. Правоохранителям стало известно, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения «надругался над местом захоронения» в центре города. Он подошел к Вечному огню и закурил от него сигарету.

После этого осквернителя памятника задержали и доставили в отделение. За совершенный проступок против него возбудили уголовное дело по признакам надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.