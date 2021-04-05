В Роскосмосе заявили о рассмотрении возможности эксплуатации МКС вплоть до 2030 года

Москва, 5 апреля. Корпорация «Роскосмос» запланировала эксплуатацию МКС до 2025 года, а сейчас приступила к рассмотрению возможности продолжить работу там вплоть до 2030 года.

На 2021 год запланирован запуск многоцелевого лабораторного модуля для проведения исследований на российском сегменте. После этого необходимо будет задуматься о завершении работ на МКС. Однако, возможно, понадобится осуществлять эксплуатацию космической станции до 2030 года, а, возможно, и чуть дольше, вплоть до завершения работ, заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев 5 апреля.

Модуль «Наука» разместят на надирном порту служебного модуля «Звезда». Это необходимо для осуществления российской программы по научным исследованиям и экспериментам. «Наука» позволит российским космонавтам получить каюту для третьего члена экипажа, манипулятор ERA, а также второй туалет.

Также недавно стало известно, что космонавты провели контрольный осмотр корабля «Союз МС-18», который вскоре отправится на МКС.