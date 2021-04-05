Война в Йемене снова набирает обороты

Сана, 5 апреля. 30 контейнеров с оружием недавно прибыли в контролируемый силами экс-президента Мансура Хади порт Моха, северо-западнее Адена. В настоящее время контейнеры перевозят в порт Адена: по два контейнера за один раз.

Ожидается, что прибытие большого количества оружия сопряжено с подготовкой крупной военной операции правительственных сил против движения «Ансар Аллах» (хуситов).

В это же время хадисты совместно с силами саудовской коалиции обнаружили семь беспилотников хуситских повстанцев, которые выполняли разведывательный полёт над отдельными районами Ходейды.

Все это происходит на фоне активизации боевых действий в провинциях Мариб и Таиз. В свете этих событий предложение Китая по урегулированию конфликта в стране рискует оказаться невостребованным.