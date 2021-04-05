Сенатор Косачев напомнил Украине о «демонополизации» русского языка

Москва, 5 апреля. Российский сенатор Константин Косачев напомнил Украине о «демонополизации» русского языка после высказывания пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель.
Мендель заявила, что Россия не имеет монополии на русский язык, поэтому Украине нужно заявить, что есть «украинский русский". Косачев напомнил Киеву, что русский язык является одним из основных мировых языков и официальным языком ООН. Сенатор назвал мнение Мендель «революционным».
«Судя по занимаемой позиции, госпожа Мендель не лепит отсебятину, хотя до сих пор украинская официальная пропаганда до такого не доходила», — пишет член Совфеда в Facebook.
Сенатор отметил, что украинские националисты ранее отличались другими выходками, «но до такого не доходили». В пример он привел присвоение украинскими националистами общесоветской трагедии массового голода начала 1930-годов и попытку приписать Украине подвиг красноармейцев по освобождению Освенцима.
Косачев напомнил, что в этом учебном году на Украине не осталось ни одной школы, где обучение проходит на украинском языке.
Ранее МИД Украины выступил против денонсации договора с Россией о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года, передает НСН.
В понедельник Кремль ответил на закрытие офиса Россотрудничества в Киеве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, скоро Россия с Украиной могут дойти до такого уровня, что не останется места для взаимности.