Москва, 5 апреля. Российский сенатор Константин Косачев напомнил Украине о «демонополизации» русского языка после высказывания пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель.

Мендель заявила, что Россия не имеет монополии на русский язык, поэтому Украине нужно заявить, что есть «украинский русский"​​​. Косачев напомнил Киеву, что русский язык является одним из основных мировых языков и официальным языком ООН. Сенатор назвал мнение Мендель «революционным».

«Судя по занимаемой позиции, госпожа Мендель не лепит отсебятину, хотя до сих пор украинская официальная пропаганда до такого не доходила», — пишет член Совфеда в Facebook.

Сенатор отметил, что украинские националисты ранее отличались другими выходками, «но до такого не доходили». В пример он привел присвоение украинскими националистами общесоветской трагедии массового голода начала 1930-годов и попытку приписать Украине подвиг красноармейцев по освобождению Освенцима.

Косачев напомнил, что в этом учебном году на Украине не осталось ни одной школы, где обучение проходит на украинском языке.

Ранее МИД Украины выступил против денонсации договора с Россией о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года, передает НСН.

В понедельник Кремль ответил на закрытие офиса Россотрудничества в Киеве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, скоро Россия с Украиной могут дойти до такого уровня, что не останется места для взаимности.