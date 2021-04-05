Суд вынес приговор за бросок телефона в лицо полицейскому

Санкт-Петербург, 5 апреля. В Смольнинском районном суде оглашен приговор молодой женщине, бросившей мобильный телефон в лицо сотруднику полиции, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним историю преступления. 8 декабря 2020 года случился пожар в доме 107 по Невскому проспекту, возгорание произошло в подвале. Местные жители указали приехавшим полицейским на молодого человека, находившегося в тот момент во дворе дома, как на возможного виновника пожара. Им оказался гражданский муж подсудимой Ай-Луны Сундуй Мангуш. При попытке задержания Мангуша женщина с силой бросила свой мобильный телефон в голову старшему сержанту полиции Алексею Орлову.

В результате удара у него оказался рассеченным лоб, пришлось накладывать швы в медицинском стационаре и проходить медикаментозное лечение.

Кстати, дальнейшее расследование показало, что Мангуш к возникновению пожара оказался непричастен. Все могло бы закончиться просто беседой в отделе полиции, но возмущение задержанием мужа, усиленное алкогольным опьянением, привело Ай-Луну на скамью подсудимых.

Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении Ай-Луны Сундуй по ч. 2 статьи 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» проходило в особом порядке, по упрощенной процедуре.

Следует заметить, что преступление по данной части статьи относится к разряду тяжких. Но учитывая то, что подсудимая вину не отрицала, ранее не судима, имеет трех малолетних детей, суд приговорил Ай-Луну Сундуй к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Это означает, что следующие два года ей придется ежемесячно навещать своего инспектора и ставить его в известность о своих планах и поездках. Кроме этого, судья приговорила Сундуй к выплате 30 тысяч рублей в пользу потерпевшего по гражданскому иску.

По словам подсудимой, она приговором удовлетворена.

Ранее ФАН сообщал, что потерпевший настаивал на реальном лишении свободы Ай-Луны. Орлов заявил гражданский иск к женщине в размере 100 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Однако на оглашение приговора старший сержант не явился.