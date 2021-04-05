Затраты на науку снизились в России за последнее десятилетие

Москва, 5 апреля. Расходы на науку по отношению к ВВП снизились в России за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Затраты на исследования и разработки в абсолютных ценах в рублевом выражении увеличились на 13,4% — до 1,13 трлн рублей. Однако если в 2010 году на соответствующие цели было направлено 1,13% ВВП, то в 2019 году — всего 1,03%. Бюджетные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2010 году составили 0,53% ВВП, а в 2019 году — 0,44%, передает «Коммерсант».

Компании, наоборот, стали больше вкладывать средства в НИОКР, но заметной коммерциализации науки на фоне отказа государства от поддержки сегмента не наблюдается. Количество сотрудников, занимающихся внутренними исследованиями, уменьшилось на 7,3% — до 682,5 тысячи человек, хотя среди них больше молодых специалистов.

Минэкономразвития ранее разработало комплекс мер, предусматривающий введение льгот, снижение налогов и отмену ряда ограничений для участников IT-индустрии. Ведомство также намерено уменьшить налогооблагаемую базу затрат на НИОКР.