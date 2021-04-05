Путин поручил добиться опережающего роста доходов в «отстающих» регионах

Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения в регионах из списка «отстающих», следует из информации на сайте Кремля.

Правительству РФ и органам государственной власти поручено обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал, говорится в поручении президента.

Глава государства также поручил проанализировать продовольственные цены на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы сократить разрыв со среднероссийским уровнем. Помимо этого, федеральное правительство совместно с властями регионов Дальнего Востока должны будут проработать вопрос о реализации дополнительных мер, направленных на развитие местных систем здравоохранения.

Послание президента Федеральному собранию состоится 21 апреля, ранее проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что мероприятие пройдет в очном формате.