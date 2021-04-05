Молодая мать до смерти избила своего малыша из-за сильного плача

Волгоград, 5 апреля. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели четырехмесячного ребенка против жительницы Рязани.

Трагедия произошла в одном из домов в городе Дубовки Волгоградской области. По данным следствия, 20-летняя местная жительница несколько раз ударила малыша, от чего тот скончался на месте. Труп малыша обнаружил сожитель девушки на следующий день, он и обратился в полицию.

Экспертиза показала, что мальчик умер от тупых травм головы и шеи, которые вызвали отек головного и спинного мозга. При допросе поначалу женщина не признала свою вину и заявляла, что ее сын упал вниз головой с детского кресла-качалки, а затем раскаялась в содеянном.

Как стало известно позже, ребенок постоянно подвергался избиению со стороны родителя. По ее словам, ее раздражал сильный плач ребенка. Против задержанной возбуждены уголовные дела по двум статьям — «Убийство малолетнего» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего».

Ранее ФАН сообщал, что пьяная мать нечаянно утопила шестимесячного ребенка в ванной. Оказалось, что до этой трагедии ее лишили родительских прав на еще двух ее детей.