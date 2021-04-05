Венесуэла попросила срочной помощи у ООН для разминирования в Апуре

Каракас, 5 апреля. Правительство Венесуэлы запросит «незамедлительной помощи» ООН для ликвидации минных полей на юге штата Апуре, на границе с Колумбией. Президент Николас Мадуро заявил в телевизионном обращении, что дал соответствующее поручение главе МИД.

Хорхе Арреаса «направит послание генеральному секретарю Антонио Гутерришу, чтобы ООН задействовала все необходимые средства для дезактивации мин, размещенных бандитами и наркоторговцами из Колумбии», приводит заявление Noticia al Dia.

Противостояние в Апуре

На юге штата Апуре на границе с Колумбией продолжается операция по уничтожению боевиков, которые предположительно относятся к радикальной фракции группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Власти Венесуэлы неоднократно обвинили колумбийское правительство и президента Ивана Дуке в связях с вооруженными группами.

«Они притворяются партизанами только для того, чтобы поддерживать пути наркотрафика, — объявил Мадуро. — Мы уже уничтожили несколько их лагерей. Они заминировали территорию, они принесли тактику массового использования противопехотных мин в Венесуэлу. Мы потеряли несколько солдат из-за мин. Убийцы!»

Nos enfrentamos a la histórica práctica terrorista de la violencia colombiana. Esta vez, con el apoyo logístico del vecino país, emplean minas contra personas, que también han impactado a vehículos blindados de la FANB. Nosotros seguiremos IMPLACABLES combatiéndolos. pic.twitter.com/lKK1UIuwO8 — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) March 30, 2021

В боях на юге Апуре погибли по крайней мере шесть военнослужащих — согласно заявлениям Боливарианских Вооруженных сил Венесуэлы (FANB), в результате подрыва на минах, массово размещенных в этой местности. Также подорвался армейский БТР-80А. Войскам удалось уничтожить девять террористов и захватить более 30.

Боевые действия на юге Апуре продолжаются, применяется артиллерия. Судя по фотографиям и видеозаписям, в боях также задействованы спецназ FAES и силы полиции Венесуэлы. Предположительно, в районе действуют силы контрразведки DGCIM — ее оперативники были внедрены в местные населенные пункты на стадии подготовки операции.

#4Abr| Ejecutamos fuego de artillería contra grupos irregulares armados colombianos terroristas (GRIALCOT) quienes pretenden quitarle la paz y tranquilidad a nuestro pueblo, seremos firmes y contundentes para garantizar la soberanía e independencia de la Patria de Bolívar. pic.twitter.com/RLtq6t4ndk — @ceofanb (@Libertad020) April 4, 2021

Опасность от боестолкновений и мин привела к бегству более 4000 венесуэльцев на территорию Колумбии. ООН оказывает помощь в размещении беженцев.

One of 19 makeshift shelters here in border town Arauquita, Colombia, housing thousands of Venezuelans and Colombians who’ve fled armed conflict over recent days across the border in Apure state. They say there have been bombings, gunfire and military aggression against them. pic.twitter.com/R0icEqaB4n — Steven Grattan (@sjgrattan) March 30, 2021

Мадуро и представители FANB избегают называть боевиков в Апуре членами FARC, однако на видеозаписи, опубликованной Стратегическим оперативным командованием армии Венесуэлы (CEOFANB) появляется символика боевиков.

Власти Колумбии и президент Дуке отвергают обвинения в связях с группировкой и утверждают, что венесуэльцы атаковали не принявших мирное соглашение «диссидентов» FARC. Эта фракция якобы длительное время действовала в Венесуэле, и вступила в конфликт с покрывавшими ее властями.

Минная угроза

Более тысячи граждан Колумбии гибнет и получает ранения каждый год в результате срабатывания противопехотных мин — это больше, чем в любой другой стране мира, даже тех, где идут активные боевые действия. Десятки тысяч взрывных устройств оказались в колумбийской земле в результате более чем 50-летнего конфликта между правительством Колумбии и боевиками леворадикальных группировок, таких как FARC и «Армия национального освобождения» (ELN). Кроме того, мины активно используют наркокартели, когда хотят защитить нелегальные посадки коки, а также склады и лаборатории, где производится кокаин. Наконец, армия Колумбии также может использовать мины, чтобы «сломать» логистику радикальных группировок или маршруты наркотрафика.

На территории Венесуэлы до сих пор не применялась практика массированного противопехотного минирования. Последствия вторжения боевиков FARC могут быть крайне тяжелыми — Колумбии до сих пор не удается сократить потери от мин, несмотря на активную помощь международных организаций.