Венесуэла попросила срочной помощи у ООН для разминирования в Апуре

Каракас, 5 апреля. Правительство Венесуэлы запросит «незамедлительной помощи» ООН для ликвидации минных полей на юге штата Апуре, на границе с Колумбией. Президент Николас Мадуро заявил в телевизионном обращении, что дал соответствующее поручение главе МИД.

Хорхе Арреаса «направит послание генеральному секретарю Антонио Гутерришу, чтобы ООН задействовала все необходимые средства для дезактивации мин, размещенных бандитами и наркоторговцами из Колумбии», приводит заявление Noticia al Dia.

На юге штата Апуре на границе с Колумбией продолжается операция по уничтожению боевиков, которые предположительно относятся к радикальной фракции группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Власти Венесуэлы неоднократно обвинили колумбийское правительство и президента Ивана Дуке в связях с вооруженными группами.

«Они притворяются партизанами только для того, чтобы поддерживать пути наркотрафика, — объявил Мадуро. — Мы уже уничтожили несколько их лагерей. Они заминировали территорию, они принесли тактику массового использования противопехотных мин в Венесуэлу. Мы потеряли несколько солдат из-за мин. Убийцы!»

В боях на юге Апуре погибли по крайней мере шесть военнослужащих — согласно заявлениям Боливарианских Вооруженных сил Венесуэлы (FANB), в результате подрыва на минах, массово размещенных в этой местности. Также подорвался армейский БТР-80А. Войскам удалось уничтожить девять террористов и захватить более 30.

Боевые действия на юге Апуре продолжаются, применяется артиллерия. Судя по фотографиям и видеозаписям, в боях также задействованы спецназ FAES и силы полиции Венесуэлы. Предположительно, в районе действуют силы контрразведки DGCIM — ее оперативники были внедрены в местные населенные пункты на стадии подготовки операции.

Опасность от боестолкновений и мин привела к бегству более 4000 венесуэльцев на территорию Колумбии. ООН оказывает помощь в размещении беженцев.

