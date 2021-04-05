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Венесуэла попросила срочной помощи у ООН для разминирования в Апуре

Венесуэла попросила срочной помощи у ООН для разминирования в Апуре

Каракас, 5 апреля. Правительство Венесуэлы запросит «незамедлительной помощи» ООН для ликвидации минных полей на юге штата Апуре, на границе с Колумбией. Президент Николас Мадуро заявил в телевизионном обращении, что дал соответствующее поручение главе МИД.

Хорхе Арреаса «направит послание генеральному секретарю Антонио Гутерришу, чтобы ООН задействовала все необходимые средства для дезактивации мин, размещенных бандитами и наркоторговцами из Колумбии», приводит заявление Noticia al Dia.

Противостояние в Апуре

На юге штата Апуре на границе с Колумбией продолжается операция по уничтожению боевиков, которые предположительно относятся к радикальной фракции группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Власти Венесуэлы неоднократно обвинили колумбийское правительство и президента Ивана Дуке в связях с вооруженными группами.

«Они притворяются партизанами только для того, чтобы поддерживать пути наркотрафика, — объявил Мадуро. — Мы уже уничтожили несколько их лагерей. Они заминировали территорию, они принесли тактику массового использования противопехотных мин в Венесуэлу. Мы потеряли несколько солдат из-за мин. Убийцы!»

В боях на юге Апуре погибли по крайней мере шесть военнослужащих — согласно заявлениям Боливарианских Вооруженных сил Венесуэлы (FANB), в результате подрыва на минах, массово размещенных в этой местности. Также подорвался армейский БТР-80А. Войскам удалось уничтожить девять террористов и захватить более 30.

Боевые действия на юге Апуре продолжаются, применяется артиллерия. Судя по фотографиям и видеозаписям, в боях также задействованы спецназ FAES и силы полиции Венесуэлы. Предположительно, в районе действуют силы контрразведки DGCIM — ее оперативники были внедрены в местные населенные пункты на стадии подготовки операции.

Опасность от боестолкновений и мин привела к бегству более 4000 венесуэльцев на территорию Колумбии. ООН оказывает помощь в размещении беженцев.

Мадуро и представители FANB избегают называть боевиков в Апуре членами FARC, однако на видеозаписи, опубликованной Стратегическим оперативным командованием армии Венесуэлы (CEOFANB) появляется символика боевиков.

Власти Колумбии и президент Дуке отвергают обвинения в связях с группировкой и утверждают, что венесуэльцы атаковали не принявших мирное соглашение «диссидентов» FARC. Эта фракция якобы длительное время действовала в Венесуэле, и вступила в конфликт с покрывавшими ее властями.

Минная угроза

Более тысячи граждан Колумбии гибнет и получает ранения каждый год в результате срабатывания противопехотных мин — это больше, чем в любой другой стране мира, даже тех, где идут активные боевые действия. Десятки тысяч взрывных устройств оказались в колумбийской земле в результате более чем 50-летнего конфликта между правительством Колумбии и боевиками леворадикальных группировок, таких как FARC и «Армия национального освобождения» (ELN). Кроме того, мины активно используют наркокартели, когда хотят защитить нелегальные посадки коки, а также склады и лаборатории, где производится кокаин. Наконец, армия Колумбии также может использовать мины, чтобы «сломать» логистику радикальных группировок или маршруты наркотрафика.

Венесуэла попросила срочной помощи у ООН для разминирования в Апуре

На территории Венесуэлы до сих пор не применялась практика массированного противопехотного минирования. Последствия вторжения боевиков FARC могут быть крайне тяжелыми — Колумбии до сих пор не удается сократить потери от мин, несмотря на активную помощь международных организаций.

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