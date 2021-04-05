Маша Малиновская может оказаться в тюрьме за дебош на парковке

Москва, 5 апреля. Тюремный срок грозит известной телеведущей Маше Малиновской. Подробности о своем правонарушении артистка рассказала поклонникам на странице в Instagram.

Популярная блондинка заранее готовится к худшему сценарию, согласно которому ей придется сесть за решетку на 15 суток. Причиной наказания стал дебош, который произошел на автомобильной парковке.

«Я попросила водителя авто подвинуться на 10 сантиметров, чтобы встать на свободное место. Он послал меня и продолжил стоять, занимая (согласно разметке) сразу два места. Я не смогла припарковаться и решила-таки уехать. Выруливая, коснулась его двери. Я точно не царапала две двери этого человека! Это просто физически невозможно», — рассказала певица в интервью изданию StarHit.

Ведущая, испугавшись гнева мужчины, поторопилась скрыться с места конфликта, поскольку испугалась агрессии мужчины и его физической силы. Она заверяет, что ни в чем не виновата, но доказать это хозяину дорогого автомобиля не смогла.

Своим поклонникам в соцсети артистка рассказала, что за это ей грозит до 15 суток за решеткой. Артистка иронично заявила, что своим правонарушением собрала «флеш-рояль», поскольку почти все мужчины в ее жизни были связаны с криминалом, сообщает 360tv.ru.

Известная своими категоричными высказываниями в адрес звезд, Маша Малиновская недавно сделала неожиданный комплимент звездной коллеге. Ведущая призналась, что ей импонирует личность и работа Насти Ивлеевой.