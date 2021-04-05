«Почта России» запускает новый сервис для интернет-магазинов и продавцов

Москва, 5 апреля. Сервис для маркетплейсов и частных продавцов запускает «Почта России». Он позволит службе по-новому интегрироваться в цепочку поставок. Речь идет о специальных drop-off-пунктах.

Соответствующая схема позволит продавцам напрямую доставлять заказы адресатам, минуя склады торговых площадок, что примерно вдвое увеличит скорость поставки. Объем инвестиций в проект не разглашается, однако, по оценкам экспертов, создание drop-off-офиса на базе логистического центра может обойтись в 1,5–2 млн рублей, передает газета «Ведомости».

В настоящее время доля «Почты России» в сегменте доставки товаров с маркетплейсов относительно невысока — всего около 10%, поскольку торговые площадки, как правило, транспортируют продукцию самостоятельно. Новый проект может увеличить долю рынка вдвое. В то же время, по мнению экспертов, компания выбрала удачный момент для предложения своих услуг, так как сейчас наблюдается нехватка логистических мощностей маркетплейсов.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) ранее предложил «Почте России» заняться дистанционной продажей рецептурных препаратов. Госкомпания готова к таким действиям, однако существует много нюансов.