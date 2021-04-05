Вплавь по Мокше: весенний паводок ударил по Мордовии

Саранск, 5 апреля. Мордовия ощутила на себе последствия резкого потепления. Весенний паводок ударил по нескольким селам. Из 19 низководных мостов под водой оказались 15.

«В населенных пунктах проблем с питанием и лекарствами нет. Где подтопило, есть либо объездные пути, либо пешеходные мосты. Все в пределах нормы», — сообщили ФАН в региональном МЧС.

В двух селах, куда не проехать и в объезд, организованы лодочные переправы. Это Киселевка Зубово-Полянского района и Русское Маскино Краснослободского района.

«Река Мокша в Краснослободском районе пока в своих берегах. Вода поднялась на три метра. Критический уровень — чуть более шести. На 1,35 метра затоплен мост в деревне Красная Подгора. За сутки подъем — 45 сантиметров. Есть моторная лодка, пожарная машина была направлена на другой берег заблаговременно на случай экстренной ситуации», — сообщил ФАН первый заместитель главы Краснослободского района Александр Горбылев.

В районе еще два села отрезаны от мира — это Новая Карьга и Песочная Лосевка. По словам чиновника, люди все же могут выбраться из села по пешеходному мосту.

Однако не везде Мокша смогла сдержать свои воды. Она разлилась по деревне Васильевка Ковылкинского района.

А вот в Темниковском районе обстановка поспокойнее. Река за сутки поднялась всего на 20 сантиметров.

«В зоне подтопления у нас может оказаться 12 населенных пунктов. Мы очень переживали за село Урей, где река Урейка разлилась. С сегодняшнего дня там пошел спад воды. Подтопления домов пока не ожидается. Но все зависит от погоды», — сообщил ФАН директор Единой диспетчерской службы Темниковского района Евгений Козабаранов.

«За прошедшие сутки вода в реках поднялась по разным уровням. Самый большой подъем на реке Алатырь — 326 сантиметров. Максимальная высота снежного покрова у нас зимой была 77 сантиметров в Саранске, а сейчас высота уже в два раза ниже. В некоторых станциях 1-2 сантиметра. Постепенное потепление с дождями продолжится», — рассказала ФАН ведущий синоптик Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Надежкина.

Ранее ФАН писал, что в Мордовии весенняя охота началась по новым правилам. С 27 марта охота на водоплавающую дичь с подсадной уткой разрешена на всей территории Мордовии и действует ровно 30 дней.