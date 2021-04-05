Лолита о Константине Ивлеве и его молодой жене: Альфа-самец встретил альфа-самку

Ведущая «ДНК-шоу» Лолита Милявская заявила, что в лице известного российского шеф-повара Константина Ивлева и его жены Валерии Куденковой альфа-самец встретил альфа-самку, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Ивлев и Куденкова (ему 47 лет, ей — 28) побывали в гостях у Милявской, чтобы узнать о себе много интересного и даже шокирующего.

«ДНК-шоу» — это генетический детектив и разговор по душам. Отечественные звезды сдают анализ ДНК и встречаются с ведущей программы, чтобы обсудить результаты теста. То, что они сами никогда не расскажут, расскажут их гены.

Так, Лолита поговорила с гостями об их знакомстве, недавней свадьбе и планах на будущее. Кроме того, она прокомментировала результаты генетического теста, которые показали, что «главный шеф страны» и его новая супруга полностью совместимы.

«У Константина активный ген главного мужского гормона — тестостерона, а у Валерии есть мутации, которые повышают уровень женского гормона эстрадиола, — заявила Милявская. — Можно сказать, что альфа-самец встретил альфа-самку. Вы притягиваете друг друга на гормональном уровне».

Кроме того, генетики установили, что у Куденковой есть сразу пять талантов: правильное произношение, скорочтение, тяга к предпринимательству, хорошая зрительная память и высокий уровень интеллекта. А у Ивлева три выдающиеся способности: то же скорочтение, образная креативность и добросовестность.

В рамках шоу молодожены рассказали и о своей семейной жизни. Ивлев признался, что самое первое блюдо, которое ему приготовила жена, он выбросил в помойку.

«У Леры есть талант женщины: она не только ухаживает за собой, но и видит все, что находится рядом, — отметил Константин. — И я у нее научился — прийти и разговаривать. Мы общаемся очень часто. Еще Лера неплохо готовит. Она однажды такие блины сделала — ух, огонь! Но первое блюдо, которое мне приготовила, я выбросил в помойку…»

Куденкова пояснила, что это был омлет, который супруг выкинул прямо с тарелкой.

«Костя молча встал, взял тарелку вместе с омлетом и выкинул в ведро, а потом спокойно вернулся и продолжил есть дальше, — сказала она. — Я не удивилась этому, ведь уже видела, как муж метает тарелки».

Ивлев, кроме того, рассказал Милявской о недавней свадьбе, а также прокомментировал слухи о себе и поделился своими слабостями.

«Я обожаю сладкое, нереально люблю шоколад и не могу жить без теста, — признался шеф. — Сейчас я похудел почти на 30 килограммов, но терять вес начал еще до встречи с Лерой. Я очень эмоциональный человек, очень хорошо чувствую людей, потому что много работаю с ними. И я никогда не играю на экране».

Ранее генетический тест в гостях у Лолиты Милявской в рамках «ДНК-шоу» прошли актрисы Марина Федункив, Лукерья Ильяшенко и актер Алексей Панин.