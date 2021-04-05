Эфир: Обострение ситуации в Донбассе обсудили в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 5 апреля. В понедельник, 5 апреля, в 12:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Война и мир. Донбасс и Украина сегодня».

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в глубоком финансовом и политическом кризисе, пытается остановить падение рейтинга действующей власти. Один из способов — война. Воинствующие настроения позволяют применять механизм репрессий против политических оппонентов, закрывать неугодные СМИ, ограничивать права и свободы граждан. Именно поэтому вокруг Донбасса неспокойно, и жители непризнанных республик вынуждены терпеть постоянные обстрелы и провокации.

В рамках эфира мы проанализировали ситуацию на Украине и в Донбассе, рассказали, как и когда реально добиться мира в регионе.

Изучили позицию Франции и Германии по данному конфликту, рассказали, есть ли шанс на выполнение Украиной минских договоренностей.

Дали характеристику вооруженным силам Украины, ДНР и ЛНР, ответили, сможет ли защитить себя Донбасс без помощи России.

На вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты: народный депутат Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, политический эксперт Сергей Запорожский.