Украина резко ограничит продажу детских игрушек из России и Китая

Украинский кабинет министров принял постановление, регулирующее оборот на рынке страны «зарубежной продукции для детей». Согласно основным пунктам документа, уже к 1 мая нынешнего года из местных магазинов исчезнут сотни тысяч наименований игрушек, произведенных за пределами Украины. Как утверждают чиновники, нововведение позволит «защитить физическое и психологическое здоровье маленьких граждан». Независимые эксперты склонны полагать, что именно таким образом официальный Киев, выполняя рекомендации США, начинает новый этап экономической и даже политической борьбы против РФ и КНР. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Формально указанное постановление кабмина Украины призвано привести торговлю товарами для детей в соответствие с основными требованиями Евросоюза. Отныне украинские власти не допустят продажу на территории от Ужгорода до Славянска игрушек с повышенным содержанием опасных химических веществ.

«Хром, алюминий и формальдегиды в таких игрушках не должны превышать норм, установленных Брюсселем, это позволит избежать развития у [наших] детей аллергических реакций и возникновения опасных заболеваний, — говорится в пояснительной записке к документу. — Кроме того, эти ограничения позволят Киеву продолжить борьбу за безопасность окружающей среды».

В той же пояснительной записке есть несколько параграфов, которые по разным причинам достоянием гласности на Украине не стали. В частности, в постановлении отмечено, что сегодня своей целью Киев провозглашает «предоставление режима максимального благоприятствования для импорта указанной продукции из Евросоюза и Соединенных Штатов Америки».

«Это позволит нам лучше понять пути ведения цивилизованного бизнеса с Брюсселем и Вашингтоном», — утверждают разработчики документа. И добавляют буквально следующее: «Мы защитим свои экономические интересы в качестве полноправных партнеров Европы и Америки».

Последнее заявление в среде аналитиков удивления не вызвало.

«Ни для кого не секрет, что сейчас почти 60% игрушек, представленных в ассортименте специализированных магазинов по всей Украине, имеют китайское происхождение, еще 20% этого товара, реализуемого в приграничных с Россией областях, имеют маркировку «сделано в РФ», — констатировал киевский экономист Сергей Калюжный. — Запад давно намекал команде [президента Украины Владимира] Зеленского и [премьер-министра Украины Дениса] Шмыгаля на необходимость отдать украинский рынок, в том числе и рынок игрушек, под контроль ЕС и США. Европа, которая в своем большинстве отказывается сертифицировать упомянутую продукцию из КНР и Российской Федерации, попросту в очередной раз продиктовала Киеву свои условия. На эти условия Киев в очередной раз согласился».

Любопытно, что украинские власти на местах, фактически получившие полный карт-бланш на борьбу с продавцами российских и китайских игрушек, восприняли новое правительственное постановление по-своему. Так, в Сумской области были закрыты сразу несколько торговых точек, где реализовывались уменьшенные (масштабные) модели автомашин и автобусов под общим брендом «Автомобили СССР», а в Харьковской области владельцу магазина было предписано изъять из продажи фигурки Буратино, Крокодила Гены, Чебурашки и других сказочных героев (эти игрушки были произведены на китайской фабрике).

«Наших детей отравляют советской пропагандой и китайскими поделками, — отметил один чиновников, являющийся активным членом украинской националистической организации «Свобода». — Нам нужно самостоятельно наладить производство игрушек в виде своих персонажей, начиная от казаков и заканчивая Мавкой (лесная царевна, героиня произведения Леси Украинки. — Прим. ФАН)».

При этом на вопрос, сертифицируют ли этих казаков в Европейском Союзе и США, он ответить не смог.

Тем временем немногочисленные независимые украинские СМИ уже предположили, что в ближайшее время ассортимент игрушек, доступных среднестатистическому украинскому ребенку, уменьшится в несколько раз. С этим предположением согласны и пользователи Всемирной паутины.

«Я не знаю, как объяснить трехлетнему сыну, что такое государственная политика и почему ему подсовывают игрушечные броневики с надписью US Army вместо простых плюшевых мишек и зайцев», — пишет на форуме в интернете киевлянка Юлия Т.