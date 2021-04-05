Блогер Захаркин считает арестованных в Дубае девушек эскортницами

На днях Сеть поразила новость из Дубая: более десяти девушек арестованы за обнаженную фотосессию на балконе небоскреба. Они обвиняются в публичном разврате. В разговоре с корреспондентом ФАН блогер, светский обозреватель Руслан Захаркин назвал арестованных эскортницами.

«В очередной раз девушки пробили дно в прямом смысле этого слова — снялись полностью голыми в фотосессии в одном из престижных районов Дубая. Итоги такого перфоманса очень предсказуемы: задержание, штрафы и возможное выдворение за пределы ОАЭ», — говорит Захаркин.

На сегодняшний день правоохранители задержали участниц неприличной фотосессии, им грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере около 1000 фунтов.

По словам блогера, девушки приехали в Дубай на заработки, о которых они говорят неохотно.

«Все, что удалось узнать, так это то, что они хотели сняться для какого-то журнала, но почему голыми, так и не сказали. Я думаю, они занимаются не только модельными съемками, но и проституцией», — делает вывод блогер.

По мнению обозревателя, ситуация в Дубае обусловлена кризисом в сфере эскорт-услуг из-за пандемии коронавируса, но теперь, когда страна открыла границы, туда ринулись представительницы этой сферы.

«Из-за пандемии коронавируса многим эскортницам были закрыты самые популярные мировые курорты, поэтому все перебрались в свои регионы (пережидать затишье), либо в Сочи — где тепло и есть спрос на услуги. Как только открылись ОАЭ и другие страны, девушки поехали на заработки в Дубай — в то место, где концентрация нелегального рынка эскорт-услуг достигает апогея», — подытожил Руслан Захаркин.

Ранее ФАН публиковал новый рейтинг самых дорогих эскортниц среди отечественных звезд. В списке элитных девушек по вызову оказалась 31-летняя солистка нынешнего состава «ВИА Гры» Эрика Герцег.