Ирак не станет требовать вывода американских войск

Багдад, 5 апреля. Новый раунд переговоров Ирака и США в рамках стратегического диалога состоится в среду, 7 апреля. Иракская сторона не требовала в предыдущих раундах диалога, проходивших при бывшем президенте США Дональде Трампе, вывести американские войска из Ирака, сообщил глава делегации Курдистана в иракской переговорной группе Фавзи Харири. Он ожидает, что диалог вернется к нулевой точке после смены администрации США и прихода к власти президента-демократа Джо Байдена. Иракцы будет стремиться узнать видение новой американской администрации в отношении Ирака.

«Требование вывода американских войск из Ирака было одобрено политическими силами, в то время как другие политические партии считают нужным сохранить присутствие этих сил, но иракская переговорная группа со всеми ее членами не одобрила вывод американских войск из Ирака», — пояснил Харири.

Иракская группа переговорщиков состоит из военных экспертов, экспертов в сфере безопасности и политиков и работает над оценкой необходимости сохранения присутствия сил исходя из иракских реалий.

«Все данные указывают на то, что иракские силы безопасности нуждаются в информационной и материально-технической поддержке США, а также в прикрытии с воздуха», — добавил Харири.

Госдепартамент США ранее объявлял, что стратегический диалог между Ираком и США состоится 7 апреля и будет включать вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, экономики и энергетики.