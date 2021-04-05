Deutsche Welle сообщило о неготовности россиян к массовому митингу ФБК

Deutsche Welle изучило протестные настроения в России и выяснило, что население страны не готово к массовым протестам. Издание приводит мнения социологов, которые ставят под сомнение обещание ФБК (признан иноагентом) провести масштабный митинг.

Напомним, что «Фонд борьбы с коррупцией» анонсировал митинг в поддержку Алексея Навального, который должен стать самым массовым в истории России. Организаторы решили провести мероприятие в виде политической кампании — с агитацией и сбором подписей. Дату митинга объявят, когда на сайте зарегистрируется более полумиллиона участников.

Несмотря на быстрый прирост подписей (который, по некоторым данным, может быть вызван накрутками), планы ФБК могут не осуществиться. Deutsche Welle отмечает, что амбиции ФБК идут вразрез с данными опросов, согласно которым все меньше россиян хотят принять участие в уличной акции.

В качестве подтверждения своих слов издание ссылается на опросы ФОМ и «Левада-центра» (признан иноагентом), зафиксировавших спад протестной активности россиян в начале 2021 года. Согласно их данным, о нежелании выходить на митинги в ближайшие месяцы заявили почти 80% респондентов, в то время как весной 2020 года — около 70%.

Социолог «Левада-центра» Денис Волков связывает отказ россиян от митингов с выходом из карантина, надеждами на улучшение жизни и многими другими факторами. Кроме того, основные сторонники Навального (как правило, люди 25–35 лет) сейчас деморализованы, в том числе массовыми задержаниями на январских акциях.

«Мы проводили фокус-группы в последние месяцы. Видна их растерянность, непонимание того, что делать», — пояснил Волков.

В январе прошли две несогласованные акции ФБК, которые закончились тысячами административных и почти сотней уголовных дел. Итоги митингов вызвали критику в адрес руководства фонда, которое обвинили в циничном использовании сторонников.

Помимо этого, DW приводит данные опроса «Левада-центра», согласно которым в России готово выйти на митинги с политическими требованиями 15% взрослого населения. Однако лишь 1% из них признавался, что действительно посещал уличные протесты.

«Сказать и выйти под дубинки — принципиально разные действия. Это, кстати, соотносится с опросами по поводу участия россиян в выборах», — пояснил социолог Алексей Титков.

Аналогичное мнение высказал ранее политолог Алексей Чеснаков в эфире «Эха Москвы». По его прогнозам, значительная часть зарегистрированных на сайте ФБК потенциальных участников на митинг попросту не придут.

В структурах Навального, наоборот, оптимистично оценивают перспективы собрать «самый большой» митинг в России, ссылаясь на внутренние социологические исследования. Тем не менее открытые социологические данные демонстрируют низкий протестный потенциал в стране, в том числе связанный с негативным опытом январских протестов и нежеланием россиян «выходить под дубинки».