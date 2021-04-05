Военный эксперт Леонков: Россия не допустит геноцид жителей Донбасса 



Санкт-Петербург, 6 апреля. Встанет ли Россия на защиту ЛДНР в случае полномасштабной агрессии со стороны Украины, рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Если мы будем сравнивать в количественном составе, то части, которые стянулись к линии боевого соприкосновения со стороны Украины, превышают по численности, количеству военной техники и вооружению. С другой стороны, защитники Донбасса тоже не первый год находятся на линии боевого соприкосновения. Они знают там каждую кочку, каждый окоп. Сейчас, насколько я знаю, проводятся определенные мобилизационные мероприятия, которые в случае резкого обострения и начала активных военных действий должны сдержать волну боевых действий», — сообщил Алексей Леонков.

По его словам, направления наступления украинской армии пока неизвестны, но на этот счет уже есть предположения. Он отметил, военный эксперт отметил, что все будет ясно относительно артподготовки.

«Главная задача — не просто сдержать, но и нанести максимальный урон по атакующим бригадам украинской армии, то есть не дать им развить успех, осуществить блицкриг. Нужно понимать, что это сдерживание приведет к тому, что Россия выполнит свое обещание и встанет на сторону Донбасса. Потому что геноцид населения Донбасса Россия допустить не может», — подчеркнул Алексей Леонков.

Ранее ФАН сообщал, военный эксперт оценил риск начала войны в Донбассе.