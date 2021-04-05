Котята пантеры из Абакана будут расти в питомнике «Барс» в Ивановской области

Абакан, 5 апреля. Частный питомник «Барс» в Шуе Ивановской области примет четверых детенышей черной пантеры Багиры, заявили в Центре живой природы Хакасии.

Питомник «Барс» находится под контролем управления Россельхознадзора Хакасии. Как уточнили в Центре живой природы региона, четыре котенка родились в начале января, в связи с чем им постоянно требовалось присутствие мамы, чтобы согреться.

«В помете обычно два котенка, значительно реже бывает один, встречаются исключительные случаи появления четырех–пяти малышей», — добавили специалисты центра.

«Абаканская четверка» — седьмое поколение диких кошек, которые родились в неволе. Детенышам Багиры перед отправлением в Ивановскую область пришлось находиться с матерью для поддержания иммунитета, так как они не достигли прививочного возраста. Сейчас котят направили в частный питомник.

Страус Николя прибыл из Центра живой природы в зоопарк Абакана. Как сообщалось ранее, сотрудники зоосада уже представили нового обитателя посетителям в социальных сетях.