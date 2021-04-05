Даня Милохин заинтриговал фанатов внезапным анонсом трека с Бузовой

Москва, 5 апреля. TikTok-блогер и рэпер Даня Милохин огорошил фанатов внезапным анонсом трека с Ольгой Бузовой. Плод совместного творчества звезд получил название «Так сильно».

Юная знаменитость Даня Милохин, которого журнал Forbes успел окрестить «самым популярным мальчиком на земле», разместил в своем блоге в социальной сети Instagram анонс новой песни под названием «Так сильно».

Это трек стал коллаборацией Милохина с другой звездой отечественной эстрады — певицей Ольгой Бузовой. Рэпер заверил, что поклонников ждет «кое-что интересненькое».

Фанаты Милохина с энтузиазмом восприняли новость о готовящемся релизе, однако в комментариях под анонсом не обошлось и без критической оценки такой коллаборации: один из пользователей выразил мнение, что обе звезды не умеют петь. Вопросы у него также вызвал продакшн клипа, кадры которого продемонстрировал хозяин аккаунта.

Даня Милохин, ставший невероятно популярным в России, стал вхож в тусовку отечественных звезд. Недавно TikTok-блогер помог завести аккаунт в социальной сети Ларисе Гузеевой.