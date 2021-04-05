Сын президента США не сдержал слез в ходе рассказа о наркозависимости

Вашингтон, 5 апреля. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден в рамках продвижения мемуаров «Прекрасные вещи» поделился воспоминаниями о самых тяжелых днях наркозависимости.

На пике зависимости он «курил и нюхал абсолютно все, что хотя бы отдаленно могло напоминать наркотики», признался Байден-младший в скандальном интервью. Был случай, когда Хантер Байден ползал по ковру в доме своего отца и снюхивал последние крошки когда-то рассыпанного кокаина.

«В какой-то момент я большую часть времени проводил на четвереньках, нюхая ковры и выискивая все, что хотя бы отдаленно напоминало мне крэк-кокаин. Я, вероятно, скурил больше пармезана, чем кто-либо еще из тех, кого вы знаете», — признался сын Джо Байдена.

Другим запоминающимся эпизодом в наркотической «карьере» 51-летнего сына американского лидера стали 13 дней, в течение которых Байден-младший не только не употреблял наркотики и алкоголь, но и совершенно не спал. Он признается, что не справился бы с зависимостью без постоянной поддержки отца и второй жены Мелиссы Коэн.

В конце марта Байден-младший отправился в рекламное турне, продвигающее его мемуары «Прекрасные вещи» и включающее постоянное общение с журналистами. Сын 46-го президента США охотно делится подробностями борьбы с наркотической зависимостью, но избегает прямых ответов на вопросы, связанные с политическими скандалами, в которых он так или иначе замешан. Например, когда телеведущая CBS Трейси Смит спросила Байдена о скандале, связанном с утекшими в сеть данными с его ноутбука, он расплакался и вспомнил своего отца.

«Да. Да. Да. Это было тяжело. Но, знаете, я думаю, одна из причин, по которой я плачу, в том, что… знаете, это все равно прекрасно, что мы все сейчас здесь. Мы здесь», — попытался сквозь слезы ответить Хантер Байден.

В этих же мемуарах Байден-младший подробно рассказывает о своем романе со вдовой старшего брата, скончавшегося от рака мозга, а также затрагивает скандал с газодобывающей компанией Burisma, работающей на территории Украины. Сын американского лидера в течение продолжительного времени входил в совет директоров компании. В мемуарах Байден-младший признался, что руководству Burisma просто был нужен «человек с золотой фамилией».