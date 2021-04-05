Двойной цинизм Киева: Юрий Кот раскрыл план Украины по русскому языку

Киевские власти осознают, что скоро ситуация в стране кардинально изменится, а ополчение Донбасса выйдет на границы исторической Новороссии, поэтому и заговорили о значимости русского языка. К такому мнению в интервью ФАН пришел лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель и журналист Юрий Кот.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Россия не должна иметь монополии на русский язык, а Киев в свою очередь должен заявить, что он принадлежит Незалежной и называется «украинский русский язык». Мендель привела в пример Великобританию и рассказала о распространенности английского языка на разных континентах.

«Нужно громко заявить, что на Украине есть украинский русский язык. Русский не является и не был собственностью исключительно России. Английский используется, пожалуй, на всех континентах», — подчеркнула Мендель.

Также Юлия Мендель призналась, что несмотря на все усилия киевский властей по уничтожению русского языка, украинский не стал популярнее. Она считает, что невозможно насаждением заставить полюбить «мову».

«От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском», — указала пресс-секретарь.

Общественный деятель Юрий Кот в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского лидера. По его словам, Юлия Мендель просто повторила слова, которые озвучил министр МВД Украины Арсен Аваков. Ранее министр сообщил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему мир.

«Комментировать этих ребят довольно сложно. Также не понятно, у кого Мендель работает пресс-секретарем — у Зеленского или Авакова, ведь эту мысль озвучил несколько дней назад именно глава МВД. Но Юлия Мендель славится поздним зажиганием, поэтому только сейчас подняла эту тему. Она явно не понимает, о чем говорил Аваков, в отличие от самого Арсена Борисовича. А он, в свою очередь, в качестве троллинга заявил о том, что на Украине существует слабожанский язык. Наверное, это и есть тот самый украинский русский язык», — сказал собеседник ФАН.

Журналист считает, что если бы киевские власти заботились о русском языке и хотели его сохранить на территории Украины, то непременно бы сделали это. Но сегодня на Украине, добавил он, преследуется все русское.

«Я разработал концепцию русских украинцев. Обратите внимание: не русскоязычных, а именно русских украинцев. Поэтому могу сказать, что сегодня Украина поделилась на тех, кто является русскими и антирусскими — прозападными. Очевидно, что Аваков и Мендель говорят о языке тех самых русских украинцев, русских людей, рожденных на территории Украины, для которых русский язык является родным. Такие заявления — чистой воды провокация. Ведь если бы для них русский был важен, то они бы никогда не допустили его преследование. Кроме того, ничто не мешало Авакову сделать все возможное, чтобы дать официальный статус русскому языку на Украине, где подавляющее большинство населения говорит по-русски. Но киевские власти пошли от обратного — сегодня в стране преследуются русские. Двойной цинизм состоит в то, что те люди, которые выступают за запрет русского языка, никакого другого языка больше и не знают. Может, конечно, Аваков знает итальянский, поскольку если загромыхает в Донбассе, он сбежит в Италию.

Также Юрий Кот раскрыл план Украины по русскому языку. По его словам, киевские власти боятся, что после очередного обострения ситуации в Донбассе ополчение выйдет на границы исторической Новороссии.

«Я сомневаюсь, что Аваков сам додумался до этого. Скорее всего, это заявление было согласовано с посольством США и его британскими коллегами. Очевидно, что таким способом киевские власти пытаются запутать людей на Украине, сыграв в поддавки с русскими жителями Юго-Востока. Ведь все прекрасно понимают, что дело близится к войне. Они могут сколько угодно говорить о быстром взятии Донбасса, но, скорее, ополчение ДНР и ЛНР пойдет в сторону границ Новороссии», — указал спикер ФАН.

Лидер движения русских украинцев «Парус» рассказал и об истории появления украинского языка. По его мнению, «мову» используют для того, чтобы внести раскол в русский мир.

«Хочется обратиться к киевским властям: угомонитесь, никакого украинского русского языка не существует. Кстати, сам украинский язык является блеклой тенью русского. Он был придуман в свое время Пантелеймоном Кулишом в качестве упрощенной форме русского языка для крестьянского населения Российской Империи, проживающего в Малороссии и Новороссии. Потом поляки подняли его на знамена и идеализировали. Они использовали его для того, чтобы подкрепить свою раскольническую идею внутри Русского мира для создания украинского народа. Это абсолютный новодел, направленный против русский. В этом смысле украинский язык является подпоркой для того, чтобы этот «франкенштейн», называющий себя украинцем, имел хоть какую-то жизнеспособность. Я говорю вам как преподаватель: никакого украинского языка не существует, это просто наречие русского. А то, что киевские власти заявляют о существовании украинского русского языка, это они так пытаются прикрыть безграмотность и бездарность», — резюмировал Юрий Кот.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что сенатор Константин Косачев напомнил Украине о «демонополизации» русского языка после высказывания пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель.