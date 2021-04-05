ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро

Москва, 5 апреля. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля, повысив значения доллара и евро к рублю, следует из данных на сайте регулятора.

Центробанк оценил доллар в 76,6052 рубля, что на 53,18 копейки дороже, чем перед выходными. Официальный курс евро, согласно регулятору, составляет 89,9958 рубля. ЦБ повысил стоимость евро на 40,42 копейки.

По состоянию на 13:55 по московскому времени биржевая стоимость доллара составляет 76,33 рубля. С момента начала торгов американская валюта подешевела на 23 копейки. Тенденцию к снижению демонстрирует и евро, курс которого упал до 89,69 рубля.

Замминистра иностранных дел России Александр Панкин ранее усомнился в надежности доллара. Он указал, что сокращение использования доллара в торговых расчетах стало ожидаемым исходом на фоне геополитической реальности.

Финансовый аналитик Вадим Иосуб в комментарии ФАН рассказал, как заявление представителя МИД РФ скажется на валютном рынке. По мнению эксперта, реакция рынка на слова российского дипломата в ближайшее время будет исчерпана, однако в будущем политические решения могут более значительно повлиять на стоимость доллара.