Маневры ВМФ и ВКС России в Арктике продолжают наводить ужас на США

Мурманск, 5 апреля. Морпехи и разведчики Северного флота (СФ) продемонстрировали США и НАТО боевую мощь российских войск в арктической зоне на суше, в воздухе и в море.

Военнослужащие СФ проводят массовое десантирование с отработкой обороны вверенного района высадки, захвата и удержания укрепленных огневых точек в Заполярье, сообщает пресс-служба флота.

«Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений соединения морской пехоты и мотострелковых бригад Северного флота совершенствуют навыки воздушно-десантной подготовки», — говорится в официальном сообщении.

Учения носят плановый характер и проводятся в соответствии с установленным порядком в рамках зимнего периода обучения — так же, как полеты Ту-160 и маневры субмарин.

«Ежедневно в прыжках с парашютом задействовано более 100 военнослужащих. Они десантируются с борта вертолета Ми-8 авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота с высоты от 600 метров до километра. Наиболее подготовленные парашютисты прыгают с больших высот», — рассказали в Северном флоте.

Военнослужащие выполняют прыжки в Мурманской области, используя десантные системы Д-6 и Д-10 для массового десантирования. В свою очередь, спецназовцы используют парашюты системы «Арбалет-1» и «Арбалет-2».

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны России на период 2021–2024 годов.