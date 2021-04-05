Британцы обсудили получение Путиным статуса самого сексуального мужчины РФ

Лондон, 5 апреля. Британцы ознакомились с опросом, по результатам которого президент России Владимир Путин признан самым привлекательным мужчиной страны. Пользователи Сети обменялись мнениями.

Российский лидер оказался самым сексуальным мужчиной в государстве по версии SuperJob. Сайт провел исследование среди двух тысяч мужчин и женщин. Владимир Путин единственный, кто получил двузначные числа в опросе сервиса. Британская газета Daily Mail ознакомилась с результатами исследования. Авторы статьи обратили внимание на фотографию Путина с обнаженным торсом. Читатели написали шквал комментариев под публикацией.

«Не забудьте про Трампа», — написал один из интернет-пользователей.

Британцев поразил тот факт, что 68-летний политик получил такой статус. Некоторые пользователи были не удивлены такой новостью.

«Неудивительно», — отметил комментатор.

Один из комментаторов предложил «тащить» фото премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и написал «ща мы им покажем». Другой читатель издания предположил, что власть является лучшим афродизиаком, именно поэтому российские женщины выбрали Путина.

Журналист Дмитрий Смирнов ранее рассказал про одну из красивейших фотографий президента России. Владимир Путин попал в кадр во время кормления лошадей на закате в оренбургской степи.