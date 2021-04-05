Киев, 5 апреля. Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили к участию в «нормандском формате», потому что с ним не о чем говорить, сообщил киевский эксперт-энергетик Дмитрий Марунич.

В эфире запрещенного Зеленским телеканала «Перший Незалежний» Марунич объяснил, почему «нормандская четверка» сократилась до «нормандской тройки». Сопредседатель Фонда энергетических стратегий уверен, что Украина не может предложить мировым лидерам ничего нового, а значит, не стоит на нее тратить дорогостоящее время лидеров крупнейших стран мира.

«Я в этом ничего необычного не вижу. Все-таки обсуждали не только далеко Украину, но и ситуацию на Ближнем Востоке и закупки российской вакцины «Спутник V». Возможно, если бы Зеленский и его ближайшее окружение соблюдали положения, закрепленные в «Минске-2», а затем подтвержденные самим Зеленским, наверное, было бы о чем говорить, а так Украина не может предложить ничего нового на повестке дня», — объяснил Марунич.

Незалежная имела много возможностей начать конструктивный диалог и с Россией, и с Европой. Однако Киев занял бескомпромиссную и деструктивную позицию по «Минску-2». Страна отказывается реализовывать совместные проекты с европейскими странами. В связи с этим с администрацией Зеленского просто не о чем говорить, и в ближайшем будущем темы для диалога едва ли появятся, резюмирует эксперт.

«То есть основная проблема в том, что Украина не выполнила домашнее задание, я правильно понимаю?» — уточнила у Марунича телеведущая. «Это очевидные вещи. Я вот еще о чем хочу напомнить. Были же разговоры о запуске то ли французско-немецких, то ли украинских кластеров, но, видимо, все заглохло — не хотят реализовывать эти проекты. Поэтому, резюмируя, пока не будет предмета для встречи, Зеленского на встречи «нормандского формата» звать не будут. И пока такого предмета для встречи не просматривается», — признал эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей уже публиковало комментарии Дмитрия Марунича по жизненно важным для Украины вопросам. Так сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий уверен, что без своевременной помощи от энергосетей России и Белоруссии, Украина просто не пережила бы последнюю зиму. Но вместо слов благодарности Москва услышала очередные обвинения во «вмешательстве во внутренние дела», «нарушении энергетической безопасности» и «неправильном импорте».