Актриса Чулпан Хаматова не может простить себе последний разговор с Галиной Волчек

Москва, 5 апреля. Актриса Чулпан Хаматова не может себе простить последний разговор с экс-худруком театра «Современник» Галиной Волчек. Подробности ссоры она раскрыла журналистке Ксении Собчак.

Волчек с 1989 года занимала пост художественного руководителя московского театра «Современник». Осенью 2016 года она назначила своим помощником Хаматову. В обязанности актрисы входил в том числе и ремонт.

«Когда я стала ее вторым помощником, я отвечала за ремонт. В плане, который был утвержден правительством Москвы, был ремонт закулисья, такое офисное здание. Я уговорила ее, что так не должно быть, артисты иногда проводят за кулисами по 12 часов, а то и больше», — рассказала Хаматова.

Волчек согласилась на уверения своей помощницы. Для ремонта пригласили художника-постановщика Александра Боровского, который смог разработать «чудесный проект». Спустя время выяснилось, что денег на осуществление задуманного не хватает, и Хаматова обратилась к спонсорам театра.

«Мы выслали смету, и потом мне звонят от спонсора и говорят: «Звонила Волчек, сказала не обращать внимание на все ваши просьбы, мы не будем это оплачивать»», — вспомнила артистка в интервью Собчак.

После этого Хаматова позвонила Волчек, чтобы выяснить причину, на что худрук театра заявила, что по плану Боровского театр ремонтировать не будут.

«Тогда мое нахождение на этой должности совершенно не имеет смысла, снимайте меня с этой должности», — резко ответила актриса своему руководству.

Волчек не стала спорить и приняла отставку артистки. Это был их последний разговор, вскоре артистка умерла от отека легких и мозга. Спустя годы Хаматова отметила, что тогда она сильно обиделась на начальницу, и они даже не смогли обсудить этот момент. Сейчас она жалеет, что говорила не в той тональности и не смогла наладить отношения с Волчек.

О своей жизни известная российская актриса рассказывает крайне мало. Осенью прошлого года в Сети активно распространялась информация о четвертой беременности Хаматовой. Эта новость оскорбила и разозлила звезду.