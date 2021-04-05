Защите Навального объяснили, почему Пригожин отказался от исков к блогеру

Санкт-Петербург, 5 апреля. Юридическая служба компании «Конкорд» объяснила отказ петербургского бизнесмена Евгения Пригожина от претензий к блогеру Алексею Навальному как владельцу канала «Навальный Live».

Юристы объяснили ситуацию в связи с тем, что ряд СМИ неправильно трактует информацию, поступившую от судебных инстанций и представителя Навального.

Ранее юристы «Конкорда» заявили об отказе от претензий Пригожина к Навальному как владельцу YouTube-канала «Навальный Live» по иску о защите чести и достоинства в связи с тем, что блогер настаивает на непричастности к каналу. Навальный отрицает, что является владельцем канала или курирует его. По словам представителя блогера, его подопечный даже не знаком с владельцем или модератором YouTube-канала.

Юридическая служба компании обратилась к интернет-изданиям с просьбой внимательнее относиться к полученным данным и проверять их на достоверность. Также юристы «Конкорда» просят воздержаться от заявлений, что Пригожин отказался от исков к Навальному якобы из-за неспособности доказать право ответчика загружать и удалять ролики на канале. Эти высказывания являются недостоверными.

Пресс-служба «Конкорда» отметила, что все иски предъявлялись к Навальному в дополнение к основным ответчикам исключительно как к владельцу канала «Навальный Live», который распространяет порочащую информацию.

«Я абсолютно точно знаю, что ютуб-канал «Навальный Live» принадлежит американским спецслужбам. После моего запроса в компанию Google с целью установить владельца канала, началась бешеная проработка, на кого его перекинуть. Это мне хорошо известно от своих друзей в ЦРУ», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Ранее юристы компании «Конкорд» предложили Навальному содействие в пресечении противоправных действий в его отношении.