Володин заявил, что Госдума РФ предложит перенести отчет кабмина

Москва, 5 апреля. Государственная дума России предложит перенести отчет правительства страны на 12 мая, заявил председатель думы Вячеслав Володин.

Ранее пресс-секретарь российского премьер-министра Борис Беляков заявил, что Правительство России официально попросит о переносе оглашения отчета Госдуме РФ с 21 апреля на более поздний срок.

Помимо этого, Володин ранее заявил, что риторика Правительства Украины, усиливающая напряженность и обостряющая конфликт, зашла далеко и чревата тяжелыми последствиями.