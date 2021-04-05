Бузову и Лазарева заподозрили в романе после свидания

Москва, 5 апреля. Публичный флирт исполнителей Ольги Бузовой и Сергея Лазарева произошел в прямом эфире на глазах у зрителей. Завидный холостяк провел виртуальное свидание с поющей телеведущей.

После такой необычной встречи поклонники артистов уверены, что они могли бы отлично смотреться вместе. Некоторые даже подозревают, что их кумиры скрывают отношения.

Во время общения с Бузовой Лазарев наговорил огромное количество приятных слов о коллеге по шоу-бизнесу и даже вручил небольшой подарок, хоть и виртуальный.