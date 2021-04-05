Бузову и Лазарева заподозрили в романе после свидания

Москва, 5 апреля. Публичный флирт исполнителей Ольги Бузовой и Сергея Лазарева произошел в прямом эфире на глазах у зрителей. Завидный холостяк провел виртуальное свидание с поющей телеведущей.
После такой необычной встречи поклонники артистов уверены, что они могли бы отлично смотреться вместе. Некоторые даже подозревают, что их кумиры скрывают отношения.
Во время общения с Бузовой Лазарев наговорил огромное количество приятных слов о коллеге по шоу-бизнесу и даже вручил небольшой подарок, хоть и виртуальный.
«У нас виртуальное свидание. Я дарю тебе кактус. Оленька, ты везде, но это нормальная история. Ты настоящая шоувумен, потому что многое в себе стараешься соединить. Ты иронична и умеешь противостоять сложностям. На тебя много сыплется негатива, как и на меня», — заявил музыкант.
Лазарев даже прокомментировал заявление поклонников о том, что он и Бузова могли бы стать идеальной парой. Такое сочетание он назвал «мечтой», чем еще больше взволновал фанатов. Во время свидания Бузова рассказала, что за последнее время заметно пересмотрела жизненные ценности. Она заявила, что в погоне за материальными благами перестала замечать красивые и простые вещи.
Сейчас звезда «Дома-2» переживает не самые простые времена. Несмотря на внешний позитив и спокойствие, артистка сильно переживает из-за разрыва с рэпером Давидом Манукяном. Недавно вопросы об экс-бойфренде довели певицу до слез.